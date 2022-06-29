МО РФ опубликовали переговоры националистов, где звучит приказ «спалить Авдеевку дотла»

Цель подобных действий украинских националистов состоит в том, чтобы по уже отработанному сценарию обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры.

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Минобороны России опубликовало радиопереговоры украинских националистов и иностранных наемников, в которых отдается приказ о полном уничтожении населенного пункта Авдеевка. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики к Авдеевке, копируя тактику "выжженной земли", применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица Земли», - говорится в заявлении НЦУО.

«У нас приказ спалить Авдеевку дотла... А что с мирными... Делайте с ними, что хотите», - следует из перехваченных радиопереговоров.

Отмечается, что цель подобных действий украинских националистов состоит в том, чтобы по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы РФ в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры, при этом подключая к освещению данного события украинские и западные СМИ.

По данным МО РФ, в Краматорске и Северске ДНР, а также в Одессе боевики нацбатальонов оборудовали позиции в жилых домах, школах и детских садах, в которых были размещены бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев готовит провокацию на Криворожской ТЭС в Днепропетровской области. В случае реализации данного сценария и разрушения объектов ТЭС без электричества останутся жители большей части центральных регионов Украины и сотни объектов жизнеобеспечения.

Материал подготовили: Максим Крюков и Николай Баранов.