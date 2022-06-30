МО РФ: Киев подготовил провокацию с уничтожением зернохранилища под Днепропетровском

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Киевский режим пытается реализовать очередную провокацию с целью обвинения Вооруженных сил РФ в якобы уничтожении в Зеленодольске Днепропетровской области объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, подготовкой провокации занимаются специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ. Для ее реализации заранее вывезли из зернохранилища сельскохозяйственного предприятия все имеющиеся запасы злаковых и подорвали его. При этом местная администрация по уже отработанному сценарию распространила сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ.

«Еще раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению», - заключил Мизинцев.

Отметим, это не первый раз, когда киевский режим планирует подобные провокации. Ранее украинские националисты планировали разместить полученные от США реактивные системы залпового огня в жилых районах города Шостка Сумской области. Таким образом они пытались спровоцировать ВС РФ на ответный огонь и обвинить их в ударах по гражданской инфраструктуре.

Материал подготовили: Сергей Лебедев и Николай Баранов.