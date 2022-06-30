Путин: у России много единомышленников, но они боятся об этом сказать

По его словам, многие страны и народы хотят развиваться по собственному пути.

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Владимир Путин в ходе визита в штаб-квартиру Службы внешней разведки России заявил, что западные страны не хотят видеть того факта, что зарождается многополярный мир. При этом существует немало стран, которые не хотят подчиняться Америке и желают развиваться по собственному пути. По словам главы государства, у России много единомышленников.

«Многие боятся и голову поднять и сказать об этом вслух, но думают с нами примерно в одинаковом режиме. Думают как мы. Их много, этих единомышленников: стран, людей, народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на подлинной многосторонности», - сказал Владимир Путин.

Напомним, ранее российский лидер призвал разведчиков действовать на опережение. По его словам, это необходимо на фоне фундаментальных трансформаций в мире.

Также Владимир Путин назвал тему одного из своих следующих публичных выступлений. Он намерен выступить с анализом видения будущего, а также обсудить повестку, которая бы объединяла, а не разъединяла человечество.