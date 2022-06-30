Путин посетил штаб-квартиру СВР и призвал разведку действовать на опережение

По его словам, сейчас на фоне фундаментальных трансформаций в мире важно видеть общую картину происходящего.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня в ходе визита в штаб-квартиру Службы внешней разведки России президент Владимир Путин призвал разведчиков действовать на опережение. По его словам, это необходимо на фоне фундаментальных трансформаций в мире.

«Сейчас на фоне фундаментальных трансформаций в мире важно видеть общую картину происходящего и действовать на опережение. И здесь многое, безусловно, зависит от вас, вашей работы, ее качества. Прежде всего - это касается сферы национальной безопасности, своевременного получения информации о военных и геостратегических планах отдельных государств, их объединений, которые несут прямую или могут нести прямую угрозу нашей стране», - сказал российский лидер.

Напомним, ранее глава государства назвал тему одного из своих следующих публичных выступлений. Владимир Путин намерен выступить с анализом видения будущего, а также обсудить повестку, которая бы объединяла, а не разъединяла человечество.