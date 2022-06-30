Путин назвал тему одного из своих следующих публичных выступлений

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В четверг президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в штаб-квартиру Службы внешней разведки РФ. Визит главы государства проходит по случаю столетия отечественной нелегальной разведки.

В ходе визита российский лидер поздравил с памятной датой причастных к разведке. Также президент сообщил, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития страны.

«Безусловно, необходим отдельный разговор о нашем видении будущего, о повестке, которая бы объединяла, а не разъединяла человечество. В дальнейшем считаю важным специально этому посвятить одно из публичных выступлений или какой-то другой формат», - сказал Владимир Путин.

Напомним, недавно в Кремле подтвердили участие Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии. Однако пока не принято решение, в каком формате российский лидер будет участвовать в форуме - очно или по видеосвязи.