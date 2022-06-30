Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг до конца года

В конце марта две страны договорились, что с апреля плата за входящие звонки в роуминге будет отменена.

© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Москва и Минск планируют отменить роуминг до конца текущего года. Такое заявление сделал замгоссекретаря Союзного государства Владимир Амарин в ходе девятого Форума регионов Белоруссии и России.

«Роуминг уже в значительной степени отменен: отменена плата за входящие звонки с апреля текущего года, это очень большая составляющая в суммах платежей. Остались некоторые нюансы, которые сейчас прорабатываются на уровне Минсвязи, Минцифры и операторов... Стоит задача как можно быстрее, я думаю, что до конца года точно уже», - приводит его слова РИА Новости.

В конце марта РФ и Белоруссия договорились, что с апреля плата за входящие звонки в роуминге будет отменена. Тогда отмечалось, что такое решение позволит укрепить добрососедские отношения и интеграцию двух стран.

Ранее, 11 мая, в Минэнерго РФ заявили, что Москва и Минск переходят на систему оплаты газа в рублях.