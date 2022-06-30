В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг до конца года

Анна Назайкина
18:18 30.06.2022
В конце марта две страны договорились, что с апреля плата за входящие звонки в роуминге будет отменена.
Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг до конца года
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Читайте нас на:

Москва и Минск планируют отменить роуминг до конца текущего года. Такое заявление сделал замгоссекретаря Союзного государства Владимир Амарин в ходе девятого Форума регионов Белоруссии и России.

«Роуминг уже в значительной степени отменен: отменена плата за входящие звонки с апреля текущего года, это очень большая составляющая в суммах платежей. Остались некоторые нюансы, которые сейчас прорабатываются на уровне Минсвязи, Минцифры и операторов... Стоит задача как можно быстрее, я думаю, что до конца года точно уже», - приводит его слова РИА Новости.

В конце марта РФ и Белоруссия договорились, что с апреля плата за входящие звонки в роуминге будет отменена. Тогда отмечалось, что такое решение позволит укрепить добрососедские отношения и интеграцию двух стран.

Ранее, 11 мая, в Минэнерго РФ заявили, что Москва и Минск переходят на систему оплаты газа в рублях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:30 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры обвиняемого в хищении средств ректора РАНХиГС Мау из суда
17:43 В стране и мире
Центробанк увеличил лимит переводов для физлиц за рубеж до миллиона долларов в месяц
17:27 В стране и мире
Госдума приняла проект о статусе ветеранов для гражданских, участвующих в спецоперации
17:17 В стране и мире
Президент США поддержал продажу Турции истребителей F-16
16:47 В стране и мире
Глава СВР заявил о планах Польши расчленить Украину
Популярное
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.