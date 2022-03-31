Россия и Белоруссия с апреля отменят плату за входящие звонки в роуминге

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С 1 апреля будет отменена плата за входящие звонки для россиян, находящихся в Белоруссии. Та же мера применяется и для граждан Белоруссии в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Отмена платы за входящие звонки на территории Союзного государства для абонентов в роуминге способствует укреплению партнерства и интеграции двух стран, о котором договорились главы государств - Владимир Путин и Александр Лукашенко. Благодаря этому россияне, находящиеся в Белоруссии, смогут бесплатно принимать звонки от близких. Аналогичные условия будут действовать для белорусских абонентов в России. И очень символично, что данное решение вступает в силу в канун Дня единения наших народов, который ежегодно отмечается 2 апреля», - цитирует ТАСС слова Чернышенко.

В сентябре прошлого года Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. Также сообщалось о планах гармонизировать использование электронных документов и электронной подписи, предоставление государственных услуг в электронной форме.