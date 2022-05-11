Россия и Белоруссия переходят на оплату газа в рублях

По данным Минэнерго РФ, стороны определили условия формирования цен на газ до конца текущего года.

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В Министерстве энергетики России сообщили, что РФ и Белоруссия переходят на систему оплаты газа в рублях. Согласно информации ведомства, стороны определили условия формирования цен на голубое топливо до конца текущего года.

«Николай Шульгинов (глава Минэнерго РФ. - Прим. ред.) и министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич подписали протоколы о внесении изменений в межправсоглашение по поставкам природного газа в Белоруссию. Документы предусматривают переход на оплату газа в российских рублях и определяют условия формирования цены на газ с апреля до конца 2022 года», - говорится в сообщении Минэнерго РФ в Telegram.

Так, глава Минэнерго РФ отметил высокий потенциал двустороннего взаимодействия России и Белоруссии по всем направлениям в энергетике и его последовательное развитие. По словам Щульгинова, газовая отрасль остается флагманом сотрудничества РФ и Белоруссии.

Ранее говорилось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в Европу вернулся призрак коммунизма, так как обеспеченные газом европейские страны должны делиться с «бедными, но гордыми». По словам Медведева, в Европе недалеко до введения продуктовых карточек.