В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия будет ждать решения Европы по транзиту товаров в Калининград

Сергей Лебедев
18:00 30.06.2022
Еврокомиссии известно о всех озабоченностях РФ по данному поводу.
Россия будет ждать решения Европы по транзиту товаров в Калининград
© Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Россия будет ожидать решения Еврокомиссии по транзиту российских товаров в Калининградскую область. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в ЕС известно о всех озабоченностях РФ по данному поводу.

«Будем ждать объявления. Еврокомиссии хорошо известно о всех наших озабоченностях, де-факто о положении дел. Поэтому будем ждать», - сказал представитель Кремля.

Напомним, недавно Литва объявила о запрете железнодорожного транзита подсанкционных грузов. В ответ Россия обвинила Европу в агрессивном подходе к вопросу транзита в Калининградскую область.

Так, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что наша страна примет ответные решения. Они уже находятся в проработке.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:30 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры обвиняемого в хищении средств ректора РАНХиГС Мау из суда
17:43 В стране и мире
Центробанк увеличил лимит переводов для физлиц за рубеж до миллиона долларов в месяц
17:27 В стране и мире
Госдума приняла проект о статусе ветеранов для гражданских, участвующих в спецоперации
17:17 В стране и мире
Президент США поддержал продажу Турции истребителей F-16
16:47 В стране и мире
Глава СВР заявил о планах Польши расчленить Украину
Популярное
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.