Россия будет ждать решения Европы по транзиту товаров в Калининград

Еврокомиссии известно о всех озабоченностях РФ по данному поводу.

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Россия будет ожидать решения Еврокомиссии по транзиту российских товаров в Калининградскую область. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в ЕС известно о всех озабоченностях РФ по данному поводу.

«Будем ждать объявления. Еврокомиссии хорошо известно о всех наших озабоченностях, де-факто о положении дел. Поэтому будем ждать», - сказал представитель Кремля.

Напомним, недавно Литва объявила о запрете железнодорожного транзита подсанкционных грузов. В ответ Россия обвинила Европу в агрессивном подходе к вопросу транзита в Калининградскую область.

Так, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что наша страна примет ответные решения. Они уже находятся в проработке.