В ЛНР заявили о 50-процентном контроле территории Лисичанска

По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, противник выбит и с территории Лисичанского НПЗ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Геннадий Дубовой, РИА Новости

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев рассказал «Звезде» о 50-процентном контроле над территорией города Лисичанск.

«Всегда день хорошо начинать с хороших новостей. Сегодня наши войска полностью завладели НПЗ. Идет зачистка. Я думаю, уже к этому времени зачистка уже прошла, так как противника методично мы выбивали. Перед этим хорошо отработали ВКС, ювелирно, как всегда», - заявил Киселев.

По его словам, часть города со стороны нефтеперерабатывающего завода уже контролируется. Киселев добавил, что в данный момент некоторые подразделения уже форсировали реку Северский Донец, войдя в Лисичанск и с восточной стороны. Также часть сил вошла в жилую застройку города и со стороны Тошковки.

И сегодня наши подразделения до конца довыбивали и уже практически зашли за НПЗ. То есть мы по большему счету часть города со стороны НПЗ контролируем.

«Поэтому мы практически со всех сторон контролируем Лисичанск на 50 процентов», - подытожил Виталий Киселев.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении пункта управления украинской оперативно-стратегической группировки «Хортица» в Днепропетровске.

Также, по словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, средствами ПВО был сбит украинский истребитель Су-27.