В ЛНР заявили о 50-процентном контроле территории Лисичанска
Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев рассказал «Звезде» о 50-процентном контроле над территорией города Лисичанск.
«Всегда день хорошо начинать с хороших новостей. Сегодня наши войска полностью завладели НПЗ. Идет зачистка. Я думаю, уже к этому времени зачистка уже прошла, так как противника методично мы выбивали. Перед этим хорошо отработали ВКС, ювелирно, как всегда», - заявил Киселев.
По его словам, часть города со стороны нефтеперерабатывающего завода уже контролируется. Киселев добавил, что в данный момент некоторые подразделения уже форсировали реку Северский Донец, войдя в Лисичанск и с восточной стороны. Также часть сил вошла в жилую застройку города и со стороны Тошковки.
И сегодня наши подразделения до конца довыбивали и уже практически зашли за НПЗ. То есть мы по большему счету часть города со стороны НПЗ контролируем.
«Поэтому мы практически со всех сторон контролируем Лисичанск на 50 процентов», - подытожил Виталий Киселев.
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