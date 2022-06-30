Российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27
Российскими средствами ПВО был сбит украинский истребитель Су-27. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Софиевка Донецкой Народной Республики», - заявил Конашенков.
Кроме этого, как заметил официальный представитель МО РФ, в результате действий сил ПВО были уничтожены девять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Берестовое и Петровеньки в ДНР, а также в районах пунктов Жовтнево, Байрак, Гетмановка, Иванчуковка и Перемога в Харьковской области.
Еще Конашенков рассказал о перехвате пяти реактивных снарядов украинских РСЗО в района Стаханова в ЛНР и в районе острова Змеиный.
Также Игорь Конашенков заявил об уничтожении пункта управления украинской оперативно-стратегической группировки «Хортица» в городе Днепропетровск.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов