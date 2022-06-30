МО РФ: состоялся обмен военнослужащих с украинской стороной, 144 на 144 человека

Практически все освобожденные, - раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнули в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о крупном обмене пленных с Украиной, который состоялся накануне, в среду.

«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих», - сказал он.

Обмен состоялся по прямому указанию Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Конашенков подчеркнул, что большинство людей, которых вернули путем обмена - российские военнослужащие, а также бойцы ДНР и ЛНР. Их освобождение, сохранение жизни и здоровья он назвал главной задачей.

Почти, все кого освободили, получили ранения, в том числе тяжелые, их направили на лечение, добавил официальный представитель российского военного ведомства. Он также отметил, что число пленных украинских военных составляет более шести тысяч человек.

Конашенков ранее в ежедневной сводке сообщил, что российские военные выполнили задачи на острове Змеиный и вывели оттуда гарнизон. Он отметил, что вывод гарнизона со стороны ВС РФ является шагом доброй воли.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ подчеркнул, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов