В МО РФ рассказали о состоянии военнослужащих, освобожденных по обмену

По словам официального представителя МО РФ, обмен состоялся вчера, 29 июля. Россия и Украина вернули друг другу по 144 военнослужащих.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России раскрыли количество и состояние освобожденных по обмену с украинской стороной военнослужащих ВС РФ и Народных милиций республик Донбасса. Эти данные озвучил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь», - заявил Конашенков.

По словам официального представителя МО РФ, обмен состоялся вчера, 29 июля. Россия и Украина вернули друг другу по 144 военнослужащих. Как уточнил Игорь Конашенков, обмен был организован и проведен по прямому указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России.

«Жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных - это самая главная задача. Все остальное потом», - подчеркнул Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России напомнил, что общее количество украинских военнослужащих, захваченных или сдавшихся в плен превышает шесть тысяч человек.

Также Игорь Конашенков рассказал об уничтожении более 80 иностранных наемников под Николаевом.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов