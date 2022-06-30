В МО РФ заявили об уничтожении более 80 иностранных наемников под Николаевом
Более 80 иностранных наемников и около 20 украинских военнослужащих, а также боевая техника и снаряды уничтожены высокоточными ударами ВКС России в Николаевской области. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По его словам, в течение суток наносились удары по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наемников, складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады.
«В населенном пункте Шевченко Николаевской области уничтожены более 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков, шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 1 000 артиллерийских снарядов, 300 минометных мин и 100 выстрелов для ПЗРК», - сказал Конашенков.
В Минобороны также сообщили об уничтожении пункта управления украинской оперативно-стратегической группы «Хортица» в Днепропетровске.
Материал подготовили: Анна Касаткина, Николай Баранов