Володин заявил, что генсек НАТО не учил географию в школе

© Фото: Andreas Gora, KeystonePressAgency, globallookpress

Спикер Госдумы РФ заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг рано радуется усиленному присутствию альянса у границ России, так как в школе не учил географию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Столтенберг ранее сказал, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии послужит сигналом российскому президенту Владимиру Путину, что двери альянса остаются открытыми. Генсек также заявил, что лидер РФ «хотел меньше НАТО, но теперь президент Путин получит больше НАТО у российских границ».

«Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», - отметил Володин.

На саммите в Мадриде лидеры стран Североатлантического альянса приняли решение пригласить присоединиться к союзу Швецию и Финляндию. Путин заметил, что в случае размещения военной структуры альянса на территории этих стран ответ России будет зеркальным.