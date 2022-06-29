Путин пообещал зеркальный ответ в случае размещения Финляндией и Швецией инфраструктуры НАТО у границ России

При этом российский лидер особо подчеркнул, что у Москвы нет проблем с двумя вышеуказанными странами, как с Украиной.

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Размещение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции спровоцирует зеркальный ответ со стороны России. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин. При этом российский лидер особо подчеркнул, что у Москвы нет проблем с двумя вышеуказанными странами, как с Украиной.

«У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. Нет территориальных вопросов и споров. Нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения их членства в НАТО. Хочется и ладно. Только они должны ясно и четко себе представлять, что если раньше не было никаких угроз для них, то теперь, в случае размещения там инфраструктуры, мы вынуждены будем отвечать зеркально», - заявил Путин.

Накануне в ходе саммита НАТО в Мадриде, Турция поддержала присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому блоку. Стороны подписали трехсторонний меморандум, учитывающий озабоченности официальной Анкары.

В частности, Стокгольм и Хельсинки обязались сотрудничать с турецкой стороной в сфере борьбы с терроризмом и не оказывать поддержку запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации под руководством исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Кроме того, по итогам встречи в столице Испании стороны пришли к соглашению по отказу от введения эмбарго на продукцию турецкого ВПК.