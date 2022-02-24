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Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Анна Назайкина
21:43 24.02.2022
Со своей стороны Президент Ирана выразил понимание российских озабоченностей в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО, отметили в Кремле.
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с своим иранским коллегой Сейедом Эбрахимом Раиси. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Было отмечено, что беседа состоялась по инициативе президента Ирана.

В ходе разговора российский лидер, в частности, обсудил с Раиси, каким образом развивается ситуация вокруг Украины, а также решение о спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик.

«Владимир Путин информировал о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса в соответствии с нормами международного права и обязательствами по соглашениям о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР», - сообщили в Кремле.

Было отмечено, что иранский лидер выразил понимание озабоченностей Москвы в сфере безопасности из-за действий Соединенных Штатов и Североатлантического альянса, которые дестабилизируют обстановку.

Сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.

Впоследствии в Кремле обратили внимание, что в отношении специальной операции по защите народных республик Донбасса не может использоваться формулировка «оккупация» Украины. Также было отмечено, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.

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