Байден заявил о планах создать в Польше постоянный штаб одного из армейских корпусов США

Соединенные Штаты и альянс должны усилить оперативную совместимость на всем восточном фланге, заявил американский лидер.

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США намерены разместить в Польше постоянный штаб Пятого армейского корпуса США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на саммите НАТО в Мадриде.

«Мы собираемся создать в Польше постоянный штаб Пятого армейского корпуса США», - сказал он.

Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты и НАТО должны усилить оперативную совместимость на всем восточном фланге и активизировать ротационное развертывание войска в Балтийском регионе. В целом военное присутствие США планируется усилить по всей Европе, отметил Байден.

Саммит Североатлантического альянса проходит в столице Испании с 28 по 30 июня. Участники обсуждают новые вызовы и планируют принять стратегическую концепцию блока до 2030 года, главной угрозой безопасности в которой назовут Россию.