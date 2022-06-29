Байден заявил о планах создать в Польше постоянный штаб одного из армейских корпусов США
США намерены разместить в Польше постоянный штаб Пятого армейского корпуса США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на саммите НАТО в Мадриде.
«Мы собираемся создать в Польше постоянный штаб Пятого армейского корпуса США», - сказал он.
Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты и НАТО должны усилить оперативную совместимость на всем восточном фланге и активизировать ротационное развертывание войска в Балтийском регионе. В целом военное присутствие США планируется усилить по всей Европе, отметил Байден.
Саммит Североатлантического альянса проходит в столице Испании с 28 по 30 июня. Участники обсуждают новые вызовы и планируют принять стратегическую концепцию блока до 2030 года, главной угрозой безопасности в которой назовут Россию.