Россия пообещала «компенсирующие меры» на усиление военного присутствия США в Европе

Ранее президент США сообщил о намерении создать в Польше постоянный штаб одного из армейских корпусов.

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Россия примет «компенсирующие меры» в ответ на решение США об усилении своего военного присутствия в Европе. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«США упустили возможность, которая была им предоставлена в прошлом году нашими предложениями о заключении юридически обязывающих договоренностей о гарантиях безопасности, избежать эскалационного сценария», - сказал дипломат, комментируя заявление президента США Джо Байдена.

Напомним, ранее американский лидер сообщил о намерении создать в Польше постоянный штаб одного из армейских корпусов США. Джо Байден добавил, что страны НАТО должны усилить оперативную совместимость на всем восточном фланге и активизировать ротационное развертывание войск в Балтийском регионе. В целом военное присутствие США планируется усилить по всей Европе, отметил Байден.