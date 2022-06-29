Победа Турции и усиление на Востоке: каковы итоги второго дня саммита НАТО

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Лидеры стран НАТО в итоговой декларации проходящего в Мадриде саммита назвали Россию «прямой угрозой для безопасности альянса». Теперь государства, входящие в Североатлантический альянс, не рассматривают Москву в качестве партнера, но готовы поддерживать каналы коммуникации открытыми. В обновленной стратегический концепции также утверждается, что блок не стремится к конфронтации и не представляет для России угрозы. Однако в это же время альянс планирует увеличить воинский контингент в Европе.

«В Польше мы собираемся создать постоянную штаб-квартиру Пятого армейского корпуса США и усилить взаимодействие США и НАТО на всем восточном фланге. И мы собираемся усилить наше развертывание в странах Балтии, а также отправим две дополнительные эскадрильи F-35 в Великобританию», - сказал Джо Байден.

Одним из главных решений саммита стало согласование вступления Финляндии и Швеции в НАТО. На фоне этого особо приподнятое настроение у президента Турции Реджепа Эрдогана. Анкара в Мадриде празднует историческую победу. Ей удалось добиться того, что Хельсинки и Стокгольм обязуются не финансировать запрещённую в Турции Рабочую партию Курдистана и экстрадировать по запросу Анкары подозреваемых в терроризме.

Не обошлось на саммите и без Владимира Зеленского. Он по видеосвязи вновь потребовал миллиарды долларов и гарантии безопасности, а также попросил ввести новые санкций против России.

«Финансовая помощь очень важна, как и военная поддержка. Россия зарабатывает миллиарды и пускает их на военную промышленность. А у нас миллиардный дефицит, нет нефти и газа, которые мы могли бы продавать. Поэтому нам требуется около 5 миллиардов долларов ежемесячно, и вы это знаете», - сказал президент Украины.

Также Владимир Зеленский потребовал ещё по 7 миллиардов долларов ежемесячно на компенсацию экономических потерь Украины. Пока не совсем ясно смогут ли западные партнеры киевского режима удовлетворить все его финансовые аппетиты. Зато уже известно, что накачивать Украину иностранным вооружением по-прежнему продолжат.