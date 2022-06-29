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Блогеры Вован и Лексус позвонили бургомистру Берлина от лица Кличко

Сергей Лебедев
18:43 29.06.2022
Вскоре блогеры расскажут подробности розыгрыша в собственном шоу.
Блогеры Вован и Лексус позвонили бургомистру Берлина от лица Кличко
© Фото: Dmitry Golubovich, RussianLook, globallookpress
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Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли бургомистра Берлина Франциску Гиффай. Они поговорили с ней по видеосвязи, выдав себя за мэра Киева Виталия Кличко. Вскоре пранкеры планируют рассказать все подробности розыгрыша в собственном шоу. Об этом они сообщили журналистам газеты Der Spiegel.

В канцелярии сената германской столицы отметили, что разговор с фейковым Кличко длился около получаса. Беседа закончилась преждевременно, так как некоторые темы разговора вызвали недоверие со стороны Берлина. Сам же Кличко подтвердил, что не звонил Гиффай.

Напомним, накануне жертвой пранкеров стал мэр польской столицы Рафал Тшасковский. Он тоже разговаривал по видеосвязи с фейковым Виталием Кличко. Обманутый чиновник заявил, что все выглядело очень убедительно. Он даже не заметил подмены, хотя ранее неоднократно лично встречался с Кличко.

Ранее, в середине мая, пранкеры Вован и Лексус разыграли бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Они представились героями Украины, сбившими много российских самолетов.

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