Буш-младший признался Вовану и Лексусу, что Пентагон создавал на Украине биолаборатории

Владимир Кузнецов (Вован) также рассказал о пранке 2014 года с генералом НАТО, который признался им, что уже тогда США начали отправлять специалистов и инструкторов для тренировок украинских военных.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали «Звезде», что в их пранке бывший президент США Джордж Буш-младший признался, что биолаборатории на Украине создавались Пентагоном.

«Да, было косвенное признание с его стороны, мы долго ему (Джорджу Бушу-младшему. - Прим. ред.) рассказывали, что биолаборатории развертывались там (на Украине. - Прим. ред.) Пентагоном, он с этим согласился», - заявил Алексей Столяров (Лексус).

Владимир Кузнецов (Вован) также рассказал о пранке 2014 года с генералом НАТО, который признался им, что уже тогда США начали отправлять специалистов и инструкторов для тренировок украинских военных.

Ранее российские пранкеры выложили на Rutube тизер своей беседы с Джорджем Бушем-младшим, который занимал пост главы американского государства с 2001 по 2009 год.

В ролике авторы продемонстрировали отрывок, в котором экс-лидер Соединенных Штатов заявил, что хочет Украину в НАТО и думал, что Россия будет более сговорчивой.