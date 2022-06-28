Мэр Варшавы стал жертвой обмана поддельного Кличко

Рафал Тшаковский заявил, что все выглядело очень убедительно.

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Мэр польской столицы Варшавы Рафал Тшаковский стал очередной жертвой пранкеров. Он вел разговор по видеосвязи с фейковым мэром Киева Виталием Кличком. Обманутый чиновник заявил, что все выглядело очень убедительно. Он даже не заметил подмены, хотя ранее неоднократно лично встречался с Кличко.

«Разговор не касался каких-либо чувствительных вопросов, но я все равно решил уведомить об инциденте польские службы, отвечающие за безопасность, и посольство Украины», - цитирует Тшасковского радиостанция Zet.

Ранее неизвестный пранкер устроил переполох в мэриях Берлина, Вены, Мадрида. Под видом главы Киева Виталия Кличко он позвонил в режиме видеоконференций градоначальникам трех европейских столиц.

Распознать поддельного Кличко удалось далеко не сразу. С бургомистром Берлина Франциской Гиффай разговор длился аж полчаса. В заблуждение ее и ее коллег ввела картинка на экране.

Напомним, в середине мая пранкеры Вован и Лексус разыграли бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Они представились героями Украины, сбившими много российских самолетов.