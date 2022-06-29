В Мелитополе школьникам вручили первые российские аттестаты

Ранее Рособрнадзор доставил в город 20 тысяч бланков аттестатов российского образца и оборудование для их печати.

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Мелитопольские школьники стали первыми, кому в Запорожской области вручили аттестаты российского образца.

Как рассказала корреспондент «Звезды» в Мелитополе, после перехода Запорожья под контроль ВС РФ почти весь журнал с оценками оказался уничтоженным прежней администрацией, поддерживающей киевский режим.

Электронная база отметок также была стерта, личные дела учеников исчезли даже из архивов. Получение аттестатов в такой ситуации оказалось под угрозой для десятка тысяч школьников по всему региону.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал, что ведомство доставило в Мелитополь 20 тысяч бланков аттестатов российского образца и оборудование для их печати. Также он рассказал РИА Новости, что в регионе все школьники, желающие получить такой документ, могут пройти оценочное тестирование и подать заявку.

Ранее «Звезда» рассказала, каким будет образование в освобожденном от украинских националистов Мелитополе.