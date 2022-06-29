Взятый в плен в ходе боев на Украине алабамец Энди Тай Нгок Хьюн оказался любителем японской культуры.

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Пленный наемник из американского штата Алабама Энди Тай Нгок Хьюн рассказал «Звезде», зачем ему необычные татуировки.

Корреспондент телеканала обнаружил на теле наемника какие-то странные непонятные татуировки. На вопрос, что это и зачем, Энди Тай охотно объяснил, что изображение красного черта с рогами на бицепсе он нанес себе в силу увлечения культурой Японии.

«Мне нравится японское искусство и я подумал, что это будет красиво - нанести себе вдохновленные "японщиной" татуировки», - признался наемник.

Также пленный американец рассказал о фактах коррупции в украинском «Иностранном легионе». По его словам, командование использует наемников не для военных, а для собственных нужд.

С другой стороны на ситуацию смотрят пленные украинцы. Они жалуются на гораздо более лучшие условия для иностранных наемников - речь как о зарплате или отношении командования, так и о вооружении и военном снаряжении.