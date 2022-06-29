Пленный наемник из США рассказал, зачем ему необычные татуировки
Пленный наемник из американского штата Алабама Энди Тай Нгок Хьюн рассказал «Звезде», зачем ему необычные татуировки.
Корреспондент телеканала обнаружил на теле наемника какие-то странные непонятные татуировки. На вопрос, что это и зачем, Энди Тай охотно объяснил, что изображение красного черта с рогами на бицепсе он нанес себе в силу увлечения культурой Японии.
«Мне нравится японское искусство и я подумал, что это будет красиво - нанести себе вдохновленные "японщиной" татуировки», - признался наемник.
Также пленный американец рассказал о фактах коррупции в украинском «Иностранном легионе». По его словам, командование использует наемников не для военных, а для собственных нужд.
С другой стороны на ситуацию смотрят пленные украинцы. Они жалуются на гораздо более лучшие условия для иностранных наемников - речь как о зарплате или отношении командования, так и о вооружении и военном снаряжении.