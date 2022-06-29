По словам пленного американца по имени Энди Тай Нгок Хьюн, командующий «легиона» использует наемников для охраны собственной территории, друзей и семьи.

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Пленный наемник из Соединенных Штатов (Алабама) по имени Энди Тай Нгок Хьюн рассказал «Звезде» о коррумпированности командования так называемым «Иностранным легионом» на Украине.

По словам пленного, он состоял в роте «Чарли». Наемники из рот «Альфа» и «Браво», которые раньше прошли тренировку и первыми убыли на фронт, успели получше познакомиться с командованием «Иностранного легиона».

«В "Альфе" и "Браво" рассказывали истории, что командующий очень коррумпирован, и использовал "Иностранный легион" для собственных целей. Он использовал его для охраны собственной территории, друзей и семьи», - сообщил Энди Тай.

Ранее пленный ВСУ пожаловался на сравнительные условия службы у украинцев и иностранных наемников. «Я же говорю, что мы по сравнению с ними бомжи, а они аристократы», заявил украинец.

По его словам, у иностранных наемников лучше не только зарплата, амуниция и отношения с командованием, но даже отдельное питание.