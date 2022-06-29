Повезло выжить: житель Новой Каховки рассказал, как спасся от украинского обстрела

По словам мужчины, он успел сразу же после взрыва выскочить из полуразрушенного дома. Благодаря помощи водителя грузовика ему удалось быстро попасть в больницу.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Раненый житель Новой Каховки (Херсонская область), находящийся в больнице, рассказал «Звезде», как ему удалось спастись от украинского обстрела.

По словам мужчины, он успел сразу же после взрыва выскочить из полуразрушенного дома. Благодаря помощи водителя грузовика ему удалось быстро попасть в больницу.

Напомним, что накануне украинские боевики обстреляли жилые кварталы Новой Каховки, погибли два мирных жителя, пострадали не менее 13 человек.

Ранее очевидица обстрела Макеевки рассказала об убийстве женщины артиллеристами ВСУ.