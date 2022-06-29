Опубликованы кадры последствий обстрела Новой Каховки украинской «Точкой-У»

Эту ракету удалось сбить, но осколки все равно упали на город. Накануне по городу было выпущено четыре ракеты. По последним данным, погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали не менее 13 человек.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» побывал на улице Новой Каховки в Херсонской области, пострадавшей от украинской ракеты комплекса «Точка-У». Саму ракету удалось сбить, но ее осколки все равно упали на город.

«А вот и один из осколков сбитой "Точки-У". Это один из самых маленьких осколков для понимания, что падало на эту улицу, на эти дома», - прокомментировал корреспондент.

Накануне по городу было выпущено четыре ракеты. По последним данным, погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали не менее 13 человек.

Ранее боец Луганской Народной Республики показал «Звезде», откуда украинская снайперша расстреливала мирных жителей в Красном Лимане.