Байден оценил подписание меморандума по НАТО Турцией, Швецией и Финляндией

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Президент США Джо Байден поздравил Финляндию, Швецию и Турцию с подписанием трехстороннего меморандума. По мнению главы Белого дома, он открывает путь к расширению НАТО и послужит укреплению коллективной безопасности стран-членов альянса.

«Мои поздравления Финляндии, Швеции и Турции в связи с подписанием трехстороннего меморандума - это важный шаг на пути приглашения Финляндии и Швеции к вступлению в НАТО, который укрепит наш альянс и его коллективную безопасность, а также отличное начало саммита», - написал Байден в своем Twitter-аккаунте.

Во вторник, в Мадриде Турция поддержала присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому блоку. Стороны подписали меморандум, учитывающий все озабоченности официальной Анкары. Конкретные шаги по вступлению скандинавских государств в альянс союзники по блоку согласуют до конца этого месяца. В администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, в свою очередь, сообщили, что североевропейские страны обязуются сотрудничать с турецкой стороной в сфере борьбы с терроризмом и не оказывать поддержку запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации под руководством исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинисте. В ходе беседы российский лидер указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, так как каких-либо угроз безопасности Финляндии не существует.