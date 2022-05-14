Путин заявил президенту Финляндии, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинисте. В ходе беседы российский лидер указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, так как каких-либо угроз безопасности Финляндии не существует.

«Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Вместе с тем главы государств обсудили ситуацию на Украине. Путин заявил Ниинисте, что Украина не заинтересована в конструктивном диалоге с РФ.

Ранее постоянный представитель Финляндии при НАТО Клаус Корхонен заявил, что страна не видит на данный момент прямых военных угроз со стороны России. Постпред страны отметил, что вероятность ядерного конфликта крайне мала.