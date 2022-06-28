Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Йенс Столтенберг после четырехсторонних переговоров заявил, что процесс расширения Североатлантического блока разблокирован, и уже завтра лидеры стран НАТО официально примут решение о приглашении Финляндии и Швеции присоединиться к Альянсу.

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Турция поддержит присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому блоку. Об этом сообщили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте.

Ранее в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Мадриде, финский лидер провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при участии генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

«В результате этой встречи министры иностранных дел наших стран подписали трехсторонний меморандум, который подтверждает, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО», - приводят фрагмент заявления канцелярии Ниинисте РИА Новости.

В канцелярии финского президента отметили, что конкретные шаги по вступлению скандинавских государств в Альянс согласуют с союзниками по блоку до конца этого месяца, подчеркнув, что теперь «решение неизбежно».

В администрации Эрдогана, в свою очередь, сообщили, что североевропейские страны обязуются сотрудничать с турецкой стороной в сфере борьбы с терроризмом и не оказывать поддержку запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации под руководством исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Кроме того, по итогам четырехсторонней встречи в столице Испании стороны пришли к соглашению по отказу от введения эмбарго на продукцию турецкого ВПК.

На пресс-конференции после переговоров Йенс Столтенберг сказал, что процесс расширения Североатлантического блока разблокирован, и уже завтра лидеры стран НАТО официально примут решение о приглашении Финляндии и Швеции присоединиться к Альянсу.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не будет подключаться к антироссийским санкциям, исходит из своей экономической выгоды. Официальный представитель турецкого лидера добавил, что санкции против России прежде всего нанесут удар по экономике Турции.