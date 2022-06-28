Новое грузовое судно на линии Петербург - Калининград вышло в первый рейс

Выходы судна также запланированы на 4 июля, 12, 20 и 27 июля.

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Грузовое судно «Холмогоры», назначенное на новую линию морских перевозок из Санкт-Петербурга в Калининград, отправилось из порта Бронка в первый рейс. Об этом заявили в управлении эксплуатации флота ОАО «Северное морское пароходство», являющегося владельцем судна.

«Грузовое судно вышло из порта Бронка в направлении Калининграда», - сказал представитель управления, передает ТАСС.

Также сообщалось, что следующие выходы судна «Холмогоры» из Санкт-Петербурга в Калининград запланированы на 4 июля, 12, 20 и 27 июля.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что на Балтике имеется достаточно мощностей для поставки грузов из России в регион. По его словам, Еврокомиссия на неделе выпустит разъяснения о снятии ограничений на транзит.

В начале июня литовские железные дорогие заявили о прекращении транзита ряда товаров, следующих в Калининград через территорию Литвы. Речь шла о большом перечне товаров, которые попадают под антироссийские санкции европейских стран. Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ответные меры на запрет «будут болезненными».