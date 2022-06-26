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Алиханов назвал способы обеспечения калининграднского транзита

Алексей Курильченко
21:11 26.06.2022
Губернатор отметил, что Еврокомиссия на следующей неделе выпустит разъяснения о снятии ограничений на транзит.
Алиханов назвал способы обеспечения калининграднского транзита
© Фото: Leon Kuegeler PHOTOTHEK Globallookpress
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что на Балтике имеется достаточно мощностей для поставки грузов из России в регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыточно, поэтому снабжать Калининград и вывозить товары из региона есть на чем. Да, понадобится субсидирование морского тарифа, но это техника. Наша страна позволит себе и это, и позволит себе программы развития региона. Мы очень сильная страна», - написал губернатор.

Алиханов также отметил, что Еврокомиссия на следующей неделе выпустит разъяснения о снятии ограничений на транзит.

Ранее Алиханов сообщил, что появилась информация о том, что Европейский союз готов учесть свои обязательства по обеспечению транзита грузов в область и не блокировать его из-за санкций. По словам губернатора, приоритетным решением возникшей проблемы региона местные власти считают разрешение ситуации через дипломатию.

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