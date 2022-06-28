Бывшей жене Пьера Нарцисса выдали документ для организации прощания с артистом

Валерия Калачева подтвердила, что прощание с музыкантом пройдет завтра в Центральной клинической больнице в Москве.

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Посольство Камеруна в Москве выдало бывшей жене российского артиста камерунского происхождения Пьера Нарцисса Валерии Калачевой документ, необходимый для организации церемонии прощания с певцом.

«Документ сделали на разрешение выдачи тела. Завтра прощание точно», - передает ее слова ТАСС.

Напомним, 25 июня должно было состояться прощание с российским певцом Пьером Нарциссом. Отмечается, что в связи с урегулированием внутренних вопросов между странами и семьями возник острый форс-мажор. По словам Валерии Калачевой, родственники Нарцисса из Камеруна обратились в посольство с целью заблокировать выдачу тела и требовали от нее гарантий его дальнейшей транспортировки на родину, так как они опасались, что Калачева решит похоронить артиста в Москве.

Сообщается, что прощание состоится в Центральной клинической больнице в Москве 29 июня в 12.00 (по московскому времени).

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс ушел из жизни 22 июня в возрасте 45 лет. По предварительным данным, музыкант скончался в результате остановки сердца.