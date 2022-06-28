Лавров назвал проявлением шизофрении утверждения Запада о недопустимости переговоров РФ и Украины

Несколькими днями ранее глава МИД РФ заявлял, что дальнейшее развитие переговорного процесса между Москвой и Киевом зависит от того, каким образом будет складываться ситуация «на земле».

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции назвал проявлением шизофрении утверждения Запада о недопустимости переговоров РФ и Украины.

«С заявлениями о недопустимости каких-либо переговоров (Украины с РФ. - Прим. ред.) в нынешних условиях регулярно выступает то Борис Джонсон, то Олаф Шольц, то Жозеп Боррель, который постоянно призывает тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира. Ну уже такая шизофрения в известной степени здесь проявляется», - сказал министр.

Несколькими днями ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявлял, что дальнейшее развитие переговорного процесса между Москвой и Киевом зависит от того, каким образом будет складываться ситуация «на земле» в момент проведения этого диалога.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Ее цели - защитить население ДНР и ЛНР, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, демилитаризовать и денацифицировать Украину.

Сегодня в Кремле заявили, что Киев может «прекратить все» до конца текущих суток, если прикажет украинским националистам сложить оружие, а также выполнит условия РФ.