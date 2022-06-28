В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров назвал проявлением шизофрении утверждения Запада о недопустимости переговоров РФ и Украины

Анна Назайкина
15:32 28.06.2022
Несколькими днями ранее глава МИД РФ заявлял, что дальнейшее развитие переговорного процесса между Москвой и Киевом зависит от того, каким образом будет складываться ситуация «на земле».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Гучек, РИА Новости
Читайте нас на:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции назвал проявлением шизофрении утверждения Запада о недопустимости переговоров РФ и Украины.

«С заявлениями о недопустимости каких-либо переговоров (Украины с РФ. - Прим. ред.) в нынешних условиях регулярно выступает то Борис Джонсон, то Олаф Шольц, то Жозеп Боррель, который постоянно призывает тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира. Ну уже такая шизофрения в известной степени здесь проявляется», - сказал министр.

Несколькими днями ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявлял, что дальнейшее развитие переговорного процесса между Москвой и Киевом зависит от того, каким образом будет складываться ситуация «на земле» в момент проведения этого диалога.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Ее цели - защитить население ДНР и ЛНР, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, демилитаризовать и денацифицировать Украину.

Сегодня в Кремле заявили, что Киев может «прекратить все» до конца текущих суток, если прикажет украинским националистам сложить оружие, а также выполнит условия РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:56 В стране и мире
Видео
Зеленский показал кадры второй встречи с Шоном Пенном в Киеве
15:49 В стране и мире
Водителям из Донбасса предоставили льготы по оформлению ОСАГО в России
15:38 В стране и мире
Видео
В МИД ДНР назвали крайний срок обжалования смертного приговора для иностранных наемников
15:32 В стране и мире
Видео
Лавров назвал проявлением шизофрении утверждения Запада о недопустимости переговоров РФ и Украины
15:23 В стране и мире
Директор Шатунова рассказал о месте, где развеют прах солиста «Ласкового мая»
Популярное
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: территория предприятия «Азот» контролируется подразделениями НМ ЛНР
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.