Специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей, заявил пресс-секретарь президента РФ.

© Фото: ТРК "Звезда"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, в каком случае спецоперация на Украине может закончиться до конца текущих суток.

По его словам, украинская сторона может «прекратить все», но для этого Киеву необходимо выполнить ряд действий.

«Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие. И нужно выполнить условия Российской Федерации. И все может закончиться до конца суток», - сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что слова президента Украины Владимира Зеленского о надежде завершить боевые действия до наступления холодов являются лишь его размышлениями.

Специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима.

По данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения СВО на Украине удалось уничтожить 218 самолетов, 133 вертолета, 1 382 беспилотника, 350 ЗРК, 3 837 танков и других боевых бронемашин, 690 боевых машин РСЗО, 3 037 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 889 единиц военной автоспецтехники.