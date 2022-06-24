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Лавров заявил, что в вопросе о возобновлении переговоров с Украиной РФ будет исходить из ситуации «на земле»

Марина Крижановская
00:08 24.06.2022
Он сообщил, что премьер-министр Великобритании потакает президенту Зеленскому, не разрешая возобновлять диалог с Россией.
Лавров заявил, что в вопросе о возобновлении переговоров с Украиной РФ будет исходить из ситуации «на земле»
© Фото: Сергей Карпухин, РИА Новости
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Дальнейший ход российско-украинских переговоров и конкретные договоренности зависят от ситуации «на земле», которая будет на момент проведения этого диалога. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В своем интервью белорусской телерадиокомпании он отметил, что более двух месяцев - с 15 апреля - Украина не выходит на переговорный уровень и президент Владимир Зеленский «то заявляет, что он готов к переговорам и все равно будет мир, то на другой день говорит, что для того, чтобы возобновить переговоры Россия должна отойти на линию 24 февраля 2022 года».

«Ему поддакивает Б.Джонсон, с которым они достаточно органично смотрятся вместе. <...> Когда же они соизволят обратиться к нам с предложением возобновить дипломатический процесс (о чем, как я понимаю, европейцы их настоятельно просят, но англосаксы не разрешают этого сделать) будем смотреть, какая ситуация сложилась "на земле". Там освобожденные районы», - выступил с заявление глава МИД России.

Он пояснил, что большинство населения даже мысли не имеет «опять возвращаться под контроль неонацистских властей или властей, всячески потакающих неонацизму».

Вместе с тем, в интервью белорусской Национальной государственной телерадиокомпании глава МИД РФ указал на готовность России провести переговоры с Украиной на территории Белоруссии. Однако, по словам Лаврова, что-либо планировать рано, поскольку нет предпосылок того, «что им разрешат воспользоваться возвращением к переговорной процедуре».

«С огромным удовольствием примем приглашение Президента Белоруссии собраться на белорусской территории. Но я бы не стал даже загадывать. Сейчас не вижу возможности для украинской стороны предложить. Но мы и сами предлагать ничего не будем. Давно уже все предложили. Мяч на их стороне», - приводятся слова Сергея Лаврова на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также во время интервью глава МИД РФ указал на немыслимость существования украинской истории без русского народа. Также он сказал, что страны Запада подтолкнули украинскую сторону пойти по этому «скользкому» пути отмены своей истории.

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