Армия В Кремле сообщили о разработке МО РФ планов по усилению западных рубежей России Тимур Шерзад Как отметил пресс-секретарь президента России Песков, разработка этих планов идет в контексте продвижения агрессивного, созданного в целях конфронтации блока НАТО в сторону границ России. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress Читайте нас на: В Кремле сообщили о разработке МО РФ планов по усилению западных рубежей России. Это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как отметил Песков, разработка этих планов идет в контексте продвижения агрессивного, созданного в целях конфронтации блока НАТО в сторону границ России. «Продвижение инфраструктуры НАТО в сторону наших границ - процесс, который идет уже два десятилетия, даже больше. Это ползучее продвижение имеет свое продолжение», - подчеркнул пресс-секретарь президента России. Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении ангаров с полученным Украиной европейским и американским вооружением в Кременчуге. Также официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что слабо обученные украинские мобилизованные все чаще случайно открывают огонь по своим. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика