МО РФ: слабо обученные украинские мобилизованные все чаще случайно открывают огонь по своим

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В оборонном ведомстве России констатировали слабую обученность украинских мобилизованных - это приводит противника к тому, что он все чаще случайно открывает огонь по своим. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наемников все чаще становятся причиной "дружественного огня". Так, минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады», - заявил Конашенков.

По его словам, похожий случай произошел и в 28-й механизированной бригаде ВСУ, но уже со стороны иностранных наемников. Они открыли огонь по своей разведгруппе, что обошлось украинской стороне в четырех погибших и троих раненых.

Также Игорь Конашенков рассказал о поражении ангаров с иностранным вооружением в Кременчуге.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов