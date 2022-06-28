Армия Армия Армия

МО РФ: слабо обученные украинские мобилизованные все чаще случайно открывают огонь по своим

11:09 28.06.2022
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков привел в пример минометный обстрел новобранцев, прибывших на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В оборонном ведомстве России констатировали слабую обученность украинских мобилизованных - это приводит противника к тому, что он все чаще случайно открывает огонь по своим. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наемников все чаще становятся причиной "дружественного огня". Так, минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады», - заявил Конашенков. 

По его словам, похожий случай произошел и в 28-й механизированной бригаде ВСУ, но уже со стороны иностранных наемников. Они открыли огонь по своей разведгруппе, что обошлось украинской стороне в четырех погибших и троих раненых. 

Также Игорь Конашенков рассказал о поражении ангаров с иностранным вооружением в Кременчуге. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:37 В стране и мире
Путин подписал закон о переносе срока вступления в силу дачной амнистии
11:11 Армия
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
11:09 Армия
Видео
МО РФ: слабо обученные украинские мобилизованные все чаще случайно открывают огонь по своим
10:06 В стране и мире
Грузовик смерти: опубликованы фото с места гибели 46 мигрантов в США
09:30 В стране и мире
Турецкая компания решила подарить Украине три беспилотника Bayraktar
Популярное
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: территория предприятия «Азот» контролируется подразделениями НМ ЛНР
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.