Минобороны России сообщило об уничтожении ангаров с иностранным вооружением в Кременчуге

В результате удара оружие и боеприпасы западного производства, предназначенные для дальнейшей отправки украинской группировке войск в Донбассе, были поражены.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

ВКС России уничтожили ангары с иностранным вооружением в Кременчуге. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин», - сказал он.

Официальный представитель российского оборонного ведомства уточнил, что в результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, которые были предназначены для дальнейшей отправки украинской группировке войск в Донбассе, были поражены.

Также Конашенков добавил, что из-за детонации боеприпасов к западному оружию произошло возгорание в неработающем ТЦ, который находится рядом с заводом.

Ранее МО РФ опубликовало кадры уничтожения украинского склада вооружения вертолетом Ка-52.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов