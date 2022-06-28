Минобороны России сообщило об уничтожении ангаров с иностранным вооружением в Кременчуге
ВКС России уничтожили ангары с иностранным вооружением в Кременчуге. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин», - сказал он.
Официальный представитель российского оборонного ведомства уточнил, что в результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, которые были предназначены для дальнейшей отправки украинской группировке войск в Донбассе, были поражены.
Также Конашенков добавил, что из-за детонации боеприпасов к западному оружию произошло возгорание в неработающем ТЦ, который находится рядом с заводом.
Ранее МО РФ опубликовало кадры уничтожения украинского склада вооружения вертолетом Ка-52.
Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов