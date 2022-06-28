Шарий показал видео из детсада, где азовцы* организовали себе спальные места

На заднем плане видны маленькие шкафчики для одежды, детские рисунки, бумажные поделки, обучающие таблицы и карты.

© Видео: Telegram, ASupersharij © Фото: Telegram, ASupersharij

Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале разместил кадры, которые были сняты боевиком украинского националистического батальона «Азов»* в детском саду.

На опубликованном видео мужчина говорит, что является комбатом подразделения ТрО 98 «Азов-Днепр»*, а его позывной - Радик.

Ролик был снят в детском саду. На заднем плане видны маленькие шкафчики для одежды, детские рисунки, бумажные поделки, обучающие таблицы и карты. На полу расположены бронежилеты, каски, камуфлированная форма и спальные места.

На то, что украинские националисты размещают свои позиции в жилых кварталах, укрываются в школах и детских садах и оборудуют там огневые точки, уже неоднократно обращало внимание Минобороны России. Так, в начале июня МО РФ сообщило, что военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и огневые точки в зданиях школы и интерната для детей-сирот в ДНР.

Несколькими днями ранее корреспондент «Звезды» показал, как выглядит школа в Горском в ЛНР, где свои позиции разместили украинские военнослужащие.

* Против членов нацбатальона «Азов» в РФ возбуждены уголовные дела.