На территории спецшколы в Горском в подвалах от обстрелов прятались горожане. Зная об этом, украинские националисты устроили там свои огневые позиции.

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В населенном пункте Горское в ЛНР работает корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев. Его взору предстали следы деятельности украинских войск - свидетельствующие как о бегстве, так и о склонности использовать в качестве позиций социальные объекты, в которых к тому же находили укрытие мирные люди.

«Бежали украинские националисты в спешке. Бросали не только награбленное, но и оружие и боеприпасы. Традиционно для себя переодевались в гражданскую одежду, чтобы слиться с местным населением», - прокомментировал корреспондент.

Тактика ВСУ в Горском ничем не отличалась от той, что они использовали в других городах Донбасса. Там, на территории спецшколы, в подвалах от обстрелов прятались горожане. Зная об этом, украинские националисты устроили там свои огневые позиции.

Ранее в оборонном ведомстве России раскрыли количество заблокированных в «Горском» котле украинских военных.