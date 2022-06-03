МО РФ: бойцы ВСУ оборудовали позиции в здании школы для детей-сирот в Николаевке

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Военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и огневые точки в зданиях школы № 3 и школы-интерната для детей-сирот № 7 в Николаевке Донецкой Народной республики. Об этом журналистам рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С его слов, солдаты украинской армии разместили на прилегающей территории артиллерию и реактивные системы залпового огня. Местных жителей, под предлогом их защиты, насильно удерживают в подвалах.

«Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий могут стать гражданские лица, целенаправленно обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики и позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы по отработанному ранее сценарию возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры на российские подразделения, а также распространить через западные СМИ и интернет-ресурсы фейки о якобы "злодеяниях русских"», - подчеркнул Мизинцев.

Накануне он сообщил, что боевики украинских нацбатальонов удерживают мирных жителей в Зеленодольске Днепропетровской области и препятствуют их выходу в подконтрольные ВС РФ населенные пункты в Херсонской области.

Все попытки самостоятельно выехать из города жестко пресекаются, граждан подвергают физическому насилию, изымают ценные вещи и личные автомобили, рассказал генерал-полковник. Вырваться из блокированного националистами населенного пункта удается только отдельным гражданам и одиночным автомобилям, уточнил он.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.