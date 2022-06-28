МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ

Вчера в городе Кременчуг в Полтавской области ВКС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования. Целью стали ангары с поступившим от США и Европы стран вооружением и боеприпасами, которые располагались в районе Кременчугского завода дорожных машин.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России рассказали о пожаре, который вызвала детонация уничтоженных в результате удара украинских боеприпасов в Кременчуге. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

По его словам, 27 июня в городе Кременчуг в Полтавской области ВКС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования. Целью стали ангары с поступившим от США и Европы стран вооружением и боеприпасами, которые располагались в районе Кременчугского завода дорожных машин.

«Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре», - уточнил Конашенков.

При этом, как отметил официальный представитель Минобороны России, оружие и боеприпасы западного производства, ожидавшие отправки в Донбасс, были поражены.

Кроме этого, Игорь Конашенков заявил об уничтожении силами ПВО трех украинских штурмовиков Су-25 и вертолета Ми-8.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов