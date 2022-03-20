Минобороны показало видео уничтожения склада вооружения ВСУ вертолетом Ка-52
Экипаж российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил склад вооружения украинских силовиков в ходе спецоперации на Украине.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео, на котором демонстрируется боевая работа знаменитого «хищника» российской авиации - вертолета Ка-52 «Аллигатор».
Камеры запечатлели момент удара, произведенного воздушным судном в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Целью атаки стал склад вооружения ВС Украины.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как выглядит происходящее с высоты вертолета. В частности, хорошо просматривается момент попадания ракеты в цель.