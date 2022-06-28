Украина потеряла 3 837 танков и других боевых бронированных машин

Также с начала спецоперации уничтожены более 350 украинских самолетов и вертолетов, свыше 1 380 беспилотников, 350 ЗРК, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости

За все время спецоперации, которую проводят ВС РФ совместно с силами ЛНР и ДНР, украинская сторона потеряла 3 837 танков и бронемашин, заявил на брифинге 28 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также с начала спецоперации уничтожены более 350 украинских самолетов и вертолетов, свыше 1 380 беспилотников, 350 ЗРК, 690 боевых машин РСЗО, орудия полевой артиллерии, минометы, военные автомобили и другое.

Конашенков заявил, что ВКС РФ уничтожили в Кременчуге ангары с иностранным вооружением и боеприпасами. По словам представителя МО РФ, из-за детонации произошло возгорание в находящемся рядом ТЦ, который не работал.

Представитель МО РФ отчитался об успехах сил ПВО. Так, за прошедшие сутки удалось уничтожить в воздухе три украинских штурмовика Су-25 и один вертолет Ми-8 под Николаевом.

Ранее корреспондент «Звезды» Виталий Никулин показал, как выглядит вооружение вертолетов Ка-52 ВКС РФ, экипажи которых выполняют задачи в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ подчеркнул, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов