Управляемые «Вихри»: как выглядит вооружение вертолетов Ка-52 ВКС РФ на Украине

Системы вертолетов позволяют захватить цель в зоне поражения и уничтожить ее после нажатия летчиком кнопки «пуск».

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Российские боевые вертолеты Ка-52, экипажи которых выполняют задачи в рамках спецоперации по защите Донбасса, вооружены обновленными управляемыми ракетами «Вихрь». Они способны поражать наземные, воздушные и даже надводные цели. Системы вертолета самостоятельно захватывают цель в зоне поражения и после нажатия летчиком кнопки «пуск» ее судьба предрешена.

Очередная пара Ка-52 улетает на задание. До этого техники вооружили вертолеты «до зубов». Скоро экипажи вернутся, израсходовав весь боезапас, а данные объективного контроля подтвердят успешное поражение всех намеченных целей.

Работа на полевом аэродроме не замирает ни на минуту. Сразу после посадки, вертолеты начинают готовить к новому вылету. Осмотр, заправка, зарядка, проверка неисправностей - на все у техников есть не больше 40 минут, однако в условиях спецоперации они научились справляться со своей работой вдвое быстрее.