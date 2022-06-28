В МО РФ заявили об уничтожении трех украинских штурмовиков Су-25 и вертолета Ми-8

Кроме этого, силами ПВО было сбито 9 украинских беспилотников, семь ракет комплекса «Точка-У» и 10 снарядов РСЗО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Минобороны России подвели суточный итог работы средств ПВО в ходе специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области», - заявил Конашенков.

Кроме этого, по его словам, были уничтожены девять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Шевченково, Дибровное, Дементиевка и Дмитровка Харьковской области, Еленовка, Луганское, Троицкое в ДНР и Лоскутовка в ЛНР.

Еще расчеты ПВО перехватили семь украинских ракет комплекса «Точка-У» и десять реактивных снарядов РСЗО в районах населенных пунктов Сухая Каменка и Терновская Харьковской области. Также перехваты произошли в районах населенных пунктов Донецк, Ясиноватая, Троицкое, и на западных окраинах Авдеевки в ДНР.

Также Конашенков рассказал о поражении украинских «Градов», обстреливавших населенные пункты ДНР.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов