«Мало что значит для россиян»: Bloomberg заявил о символическом «дефолте» РФ по внешнему долгу

Ранее в Минфине России неоднократно заявляли о том, что в случае объявления Штатами технического дефолта российская экономика не пострадает.

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Bloomberg утверждает, что в России в ночь на понедельник, 27 июня, наступил «дефолт».

Минфин РФ 27 мая должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро. Однако российское ведомство сделало это заранее. Позже министерство финансов США отказалось продлить лицензию, которая позволяла бы России обслуживать внешний долг в условиях санкций.

Агентство уточняет, что Национальный расчетный депозитарий получил средства для выплаты дохода по российским еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах. Однако, как утверждается, держатели так и не получили выплаты по ним. При этом месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает.

Вместе с этим Bloomberg пишет, что данный «дефолт» пока носит «в основном символический характер и мало что значит для россиян».

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что, если Соединенные Штаты объявят России технический дефолт, для россиян ничего не изменится, на российской экономике это не отразится. По его словам, российская сторона будет пытаться рассчитаться по своим обязательствам.

Кроме этого, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин подтвердил, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для оплаты государственного долга. Он отметил, что все заемщики могут быть уверены, что РФ желает и готова расплачиваться по долгам.