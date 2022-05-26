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Силуанов заявил, что, если США объявят дефолт РФ, для россиян ничего не изменится

Игнат Далакян
16:32 26.05.2022
По словам министра, РФ будет пытаться рассчитаться по своим обязательствам и найдет такую форму.
Силуанов заявил, что, если США объявят дефолт РФ, для россиян ничего не изменится
© Фото: Jürgen Schwenkenbecher, picture alliance, Globallookpress
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Даже если Соединенные Штаты объявят России технический дефолт, для россиян ничего не изменится, на российской экономике это не отразится. Об этом заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

Как передает агентство ТАСС слова министра, РФ будет пытаться рассчитаться по своим обязательствам и найдет такую форму.

Ранее глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин заявил, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для оплаты государственного долга. Согласно заявлению Кудрина, все заемщики могут быть уверены, что РФ желает и готова расплачиваться по долгам.

До этого Силуанов заявил, что Российская Федерация не собирается объявлять дефолт по внешнему государственному долгу. По словам министра финансов, РФ в любом случае может расплатиться в рублях.

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